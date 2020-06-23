«Торпедо» представило план предсезонной подготовки

«Торпедо» на официальном сайте представило план предсезонной подготовки нижегородского клуба.

Команда Дэвида Немировски соберётся в Нижнем Новгороде 13 июля. После углублённого медицинского обследования игроков ждёт втягивающий сбор в Нижнем Новгороде, который завершится контрольными матчами с московским «Динамо» (30 июля, 13:00) и ЦСКА (2 августа, 13:00).

С 3 по 23 августа команда Немировски продолжит подготовку к сезону в родном городе, а с 24 по 28 августа нижегородцы примут участие в предсезонном турнире памяти Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге. В мемориале легендарного вратаря СКА и сборной СССР помимо «Торпедо» примут участие местный СКА, «Авангард» (Омск), «Северсталь» (Череповец), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и ХК «Сочи».