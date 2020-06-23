КХЛ направила в Минспорт списки легионеров с просьбой помочь им вернуться в Россию

Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.
«КХЛ ведёт активную работу, направленную на своевременное прибытие иностранных хоккеистов в расположение своих клубов. Лига находится в постоянном контакте с Министерством спорта России, а также МИД и аппаратом правительства России. В Минспорт направлены списки иностранных игроков и тренеров клубов, находящихся в данный момент за пределами России», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы лиги.
Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что иностранные хоккеисты не могут вернуться в Россию и рискуют пропустить начало тренировочных сборов.
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