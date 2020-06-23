Министр спорта России поддержал введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ, который вступит в силу с нового сезона КХЛ и составит 900 млн рублей.

«Возвращаясь к деятельности спортивных профессиональных команд, клубов, здесь, мне кажется, надо очень серьёзно задуматься. Мы сейчас финализируем подготовку стратегии до 2030 года. Без некой уникальной модели, национальной модели профессионального спорта очень тяжело рассчитывать, что она в том же виде будет функционировать в ближайшие месяцы или годы.

В этом отношении мы работаем и с Континентальной хоккейной лигой, и с Российским футбольным союзом, и с профессиональной лигой, но пока нет стопроцентного решения, что раз — и всё, с 1 января 2021 года начнём опять так же счастливо жить. В чём клубы очень отреагировали правильно, так это в том, что был пересмотрен потолок заработных плат, люди понимают, что они живут в сегодняшних реалиях», — рассказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».