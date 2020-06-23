ЦСКА проведёт предсезонные сборы в Нижнем Новгороде и Валкеакоски

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки ЦСКА.
15-16 июля – команда Игоря Никитина пройдёт углублённое медицинское обследование.
19 июля – 2 августа – тренировочный сбор в Нижегородской области. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с «Торпедо» (Нижегородская область), который состоится 2 августа.
8 августа – товарищеский матч с «Динамо» (Москва) в Москве.
13 августа – товарищеский матч с «Ак Барсом» (Казань) в Москве.
14-23 августа – тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия).
27-29 августа – участие в Кубке мэра Москвы. Соперники: «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Витязь» (Московская область).
Напомним, что старт нового сезона КХЛ на текущий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
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