«Ак Барс» обменял защитника Адамчука в «Северсталь» на форварда Владислава Фёдорова

«Ак Барс» и «Северсталь» осуществили обмен, сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. Защитник Кирилл Адамчук продолжит карьеру в Череповце, а форвард Владислав Фёдоров отправляется в Казань.

В минувшем сезоне 26-летний Адамчук принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями. В 38 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Кирилл забросил четыре шайбы и сделал 15 результативных передач. В 10 матчах плей-офф Адамчук набрал 3 (1+2) очка.

19-летний Фёдоров в прошлом сезоне играл за МХК «Алмаз», в составе которого набрал 46 (23+23) очков в 59 матчах регулярного чемпионата МХЛ. В четырёх матчах плей-офф в активе Владислав одна заброшенная шайба и одна голевая передача.