Опубликован план предсезонной подготовки «Ак Барса». Команда сыграет в одном турнире

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги опубликован план предсезонной подготовки «Ак Барса».

13-14 июля – углублённое медицинское обследование.

15-30 июля – тренировочный сбор в Казани.

31 июля – товарищеский матч с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) в Казани.

1 августа – товарищеский матч с «Нефтехимиком» (Нижнекамск) в Казани.

2-8 августа – тренировочный сбор в Казани. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с «Нефтяником» (Альметьевск) в Альметьевске 4 августа.

9-13 августа – тренировочный сбор в Москве. В рамках сбора предусмотрен товарищеский матч с ЦСКА 13 августа и два матча с «Динамо» (Москва). Даты и время уточняются.

14-18 августа – тренировочный сбор в Казани.

19-23 августа – участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: СКА (Санкт-Петербург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Металлург» (Магнитогорск).

24 августа – 1 сентября – тренировочный сбор в Казани. В рамках сбора предусмотрены товарищеские матчи 26 и 27 августа. Соперники уточняются.