Дамба собирает деньги для восстановления улицы, разрушенной протестующими в США

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба запустил кампанию по сбору средств на восстановление улицы Лейк-Стрит в Миннеаполисе, сильно пострадавшей от протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Все, кто внесёт деньги, примут участие в розыгрыше уникальных кроссовок



«Я просто хотел что-нибудь сделать, находясь вдали от города. Тяжело наблюдать за этим со стороны. Если бы я находился в городе, то был бы в первых рядах тех, кто хочет помочь людям, кто делает все, чтобы поддержать темнокожих жителей города. Меня очень радует, что люди вносят деньги, помогают городу. Думаю, что это поможет нам сплотиться. Люди протягивают друг другу руку помощи, поддерживают соседа, а не топят его», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.