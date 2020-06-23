Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА опубликовал план предсезонной подготовки. Клуб сыграет в трёх турнирах

СКА опубликовал план предсезонной подготовки. Клуб сыграет в трёх турнирах
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский хоккейный клуб СКА опубликовал план предсезонной подготовки на своём официальном сайте.

Команда выйдет из отпуска 11 июля, и в течение трёх дней в «Хоккейном городе» игроков ждёт медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке.

15 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 28 июля.

С 4 по 9 августа команда будет выступать в традиционном турнире Sochi Hockey Open. В рамках турнира СКА проведет четыре матча.

С 12 по 17 августа армейцев ждёт сбор в Финляндии, на котором запланирован выставочный матч с «Йокеритом» — он пройдет 13 августа в Тиккуриле.

Затем СКА отправится в Казань, где примет участие в новом предсезонном турнире «TANECO Кубок Чемпионов», который будет проходить с 19 по 23 августа. В первый день турнира «армейцы» сыграют с «Ак Барсом», 20 августа – с «Салаватом Юлаевым», 22 августа – с «Металлургом», а 23 августа сразятся за первое или третье место.

Заключительные предсезонные встречи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова. Он стартует 24-го, а завершится 28 августа, соперники «армейцев» и календарь турнира будут опубликованы позже.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020