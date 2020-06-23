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А. Свечников вошёл в топ-10 проспектов НХЛ за последние пять лет

А. Свечников вошёл в топ-10 проспектов НХЛ за последние пять лет
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканское издание The Athletic опубликовало свою версию лучших проспектов Национальной хоккейной лиги за последние пять лет.

Первое место получил финский нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, следом расположились американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и шведский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин. Девятую строчку занял российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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