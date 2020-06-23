«Всё ещё ждём вызова на Олимпиаду». Смешное фото Сергачёва, Василевского и Кучерова

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв выложил забавное фото в своём аккаунте в «Инстаграме». На фото — «состаренные» Сергачёв, Андрей Василевский и Никита Кучеров с подписью: «Международный Олимпийский день. Всё ещё ждём вызова на Олимпиаду».

Фото: «Инстаграм» Михаила Сергачёва

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли остаются неизвестными.