«Всё ещё ждём вызова на Олимпиаду». Смешное фото Сергачёва, Василевского и Кучерова
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв выложил забавное фото в своём аккаунте в «Инстаграме». На фото — «состаренные» Сергачёв, Андрей Василевский и Никита Кучеров с подписью: «Международный Олимпийский день. Всё ещё ждём вызова на Олимпиаду».
Фото: «Инстаграм» Михаила Сергачёва
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Точные сроки начала розыгрыша Кубка Стэнли остаются неизвестными.
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