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«Авангард» сообщил об изменениях в менеджменте команды

«Авангард» сообщил об изменениях в менеджменте команды
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал список изменений, произошедших в менеджменте команды.

Покинули клуб начальник управления коммерции Павел Астахов, начальник команды Борис Бабаев и старший администратор Иван Трифонов.

Новым начальником управления коммерции стал Роберт Тер-Абрамян, работавший в Связь-Банке директором по розничным продажам, в ХК «Спартак» руководителем спонсорских проектов, в КХЛ директором департамента спонсорских проектов и рекламы, а также в ХК «Хумо» директором по маркетингу и коммуникациям.

Новым старшим администратором команды стал Антон Тишкин, работавший в системе ЦСКА. Новым начальником команды стал Игорь Дорошкевич, ранее работавший в клубе на должности администратора. Вице-президент клуба Иван Тугаринов перешёл на должность директора по развитию хоккейной академии «Авангард» в регионах.

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