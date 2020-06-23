«Авангард» сообщил об изменениях в менеджменте команды

Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал список изменений, произошедших в менеджменте команды.
Покинули клуб начальник управления коммерции Павел Астахов, начальник команды Борис Бабаев и старший администратор Иван Трифонов.
Новым начальником управления коммерции стал Роберт Тер-Абрамян, работавший в Связь-Банке директором по розничным продажам, в ХК «Спартак» руководителем спонсорских проектов, в КХЛ директором департамента спонсорских проектов и рекламы, а также в ХК «Хумо» директором по маркетингу и коммуникациям.
Новым старшим администратором команды стал Антон Тишкин, работавший в системе ЦСКА. Новым начальником команды стал Игорь Дорошкевич, ранее работавший в клубе на должности администратора. Вице-президент клуба Иван Тугаринов перешёл на должность директора по развитию хоккейной академии «Авангард» в регионах.
- 23 июня 2020
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