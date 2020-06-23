«Авангард» подписал одного из лучших бомбардиров АХЛ Рида Буше
Хоккейный клуб «Авангард» подписал однолетний контракт с нападающим Ридом Буше, информирует официальный сайт «ястребов».
Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. В 53 матчах Райд набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности "+8".
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Напомним, «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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Агент Буше: «Авангард» – один из лучших клубов в плане зарплат
- 23 июня 2020
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