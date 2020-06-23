Каспарайтис подарил Овечкину клюшку, которой забил победный гол в седьмом матче плей-офф

Известный в прошлом защитник Дарюс Каспарайтис сделал подарок российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Нападающий получил от Каспарайтиса клюшку, которой тот в составе «Питтсбург Пигвинз» забил решающий гол в овертайме седьмого матча серии плей-офф с «Баффало Сэйбрз».

Посмотреть видео можно в аккаунте Александра Овечкина в «Инстаграме».



«Все хоккейные фанаты помнят гол, который забил Каспарайтис в седьмом матче с «Баффало Сэйбрз»? Так вот эта клюшка теперь в моей коллекции, а после будет в моём музее! Спасибо огромное за такой подарок!» — написал Овечкин.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».