Источник: Буше будет получать в «Авангарде» около 50 млн рублей

Североамериканский журналист Рик Даливал назвал зарплату новичка «Авангарда» — нападающего Рида Буше. По имеющейся информации, хоккеист получит за сезон около 50 млн рублей. Ещё 10 миллионов нападающий заработает в качестве бонуса, если войдёт в топ-3 лучших бомбардиров регулярного чемпионата.



Минувший сезон 26-летний хоккеист провёл в клубе АХЛ «Ютика Кометс», став вторым бомбардиром регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. В 53 матчах Райд набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «+8».



Сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Напомним, «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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