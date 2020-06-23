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Стали известны пять кандидатов на роль главного тренера «Нью-Джерси»

Стали известны пять кандидатов на роль главного тренера «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Число кандидатов на роль главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» сократилось до пяти, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман.

В число кандидатов вошёл исполняющий обязанности наставника «дьяволов» Ален Насреддин, известные специалисты Жерар Галлан, Питер Лавиолетт, Линди Рафф и малоизвестный тренер Джон Стивенс.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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