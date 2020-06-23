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Таварес — о возобновлении сезона НХЛ: есть оптимизм. В Европе футбол сумел подстроиться

Таварес — о возобновлении сезона НХЛ: есть оптимизм. В Европе футбол сумел подстроиться
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о решении возобновить сезон Национальной хоккейной лиги.

«Я ещё не видел, чтобы в других областях жизни, других компаниях, видах спорта, были установлены такие строгие меры безопасности, как в НХЛ. Они уже помогли нам и помогут в будущем чувствовать себя максимально спокойно, дают нам реальный шанс продолжить сезон. Мы и впредь будем прислушиваться к советам медиков, рекомендациям органов здравоохранения. Они помогут нам в нашей деятельности. Это очень важно. Конечно, могут быть разные случаи и разные обстоятельства в отдельных эпизодах, но в целом мы находимся в неплохой ситуации, принимая во внимание те меры предосторожности, которые лига предпринимает, проводя тестирование игроков и настаивая на соблюдении определенных процедур.

Мы видим, что в некоторых странах Европы, которые очень сильно пострадали от коронавируса, возобновили футбольные чемпионаты. Там смогли подстроиться под обстоятельства, смогли разработать меры безопасности, чтобы продолжить розыгрыш и завершить сезон. C оптимизмом смотрю в будущее, думая, что и мы сможем доиграть до конца наш сезон», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.

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