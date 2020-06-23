Опубликован план предсезонной подготовки «Сибири»
Опубликован план предсезонной подготовки новосибирской «Сибири», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
14 июля – углублённое медицинское обследование в Новосибирске;
14–30 июля – тренировочный сбор в Новосибирске;
31 июля – товарищеский матч с «Амуром» в Новосибирске;
1 августа – товарищеский матч с «Амуром» в Новосибирске;
2–14 августа – тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия). На сборе запланирован товарищеский матч с «Йокеритом» 14 августа в Тиккуриле, а также ещё три товарищеских матча. Даты и соперники уточняются;
17–21 августа – тренировочный сбор в Новосибирске;
23–26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области;
28–31 августа – тренировочный сбор в Новосибирске.
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