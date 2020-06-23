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Опубликован план предсезонной подготовки «Сибири»

Опубликован план предсезонной подготовки «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Опубликован план предсезонной подготовки новосибирской «Сибири», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

14 июля – углублённое медицинское обследование в Новосибирске;

14–30 июля – тренировочный сбор в Новосибирске;

31 июля – товарищеский матч с «Амуром» в Новосибирске;

1 августа – товарищеский матч с «Амуром» в Новосибирске;

2–14 августа – тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия). На сборе запланирован товарищеский матч с «Йокеритом» 14 августа в Тиккуриле, а также ещё три товарищеских матча. Даты и соперники уточняются;

17–21 августа – тренировочный сбор в Новосибирске;

23–26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области;

28–31 августа – тренировочный сбор в Новосибирске.

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