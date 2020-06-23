Опубликован план предсезонной подготовки «Сибири»

Опубликован план предсезонной подготовки новосибирской «Сибири», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



14 июля – углублённое медицинское обследование в Новосибирске;



14–30 июля – тренировочный сбор в Новосибирске;



31 июля – товарищеский матч с «Амуром» в Новосибирске;



1 августа – товарищеский матч с «Амуром» в Новосибирске;



2–14 августа – тренировочный сбор в Валкеакоски (Финляндия). На сборе запланирован товарищеский матч с «Йокеритом» 14 августа в Тиккуриле, а также ещё три товарищеских матча. Даты и соперники уточняются;



17–21 августа – тренировочный сбор в Новосибирске;



23–26 августа – участие в Кубке губернатора Челябинской области;



28–31 августа – тренировочный сбор в Новосибирске.