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Линдблом тренируется с «Филадельфией». В декабре у него обнаружили рак

Линдблом тренируется с «Филадельфией». В декабре у него обнаружили рак
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Оскар Линдблом приступил к тренировкам с командой, информируют «лётчики» в «Твиттере». В декабре 2019 года у форварда была диагностирована саркома Юинга – разновидность рака, поражающая костные ткани.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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