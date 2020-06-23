Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга». Клуб сыграет в двух турнирах

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал план предсезонной подготовки магнитогорского «Металлурга».



14–16 июля – углублённое медицинское обследование;



16 июля – 1 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;



2 августа – товарищеский матч с «Трактором» в Челябинске;



3–9 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;



10–14 августа – участие в мемориале Ромазана. Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Амур» (Хабаровск), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);



14 августа – товарищеский матч с «Автомобилистом» в Магнитогорске;



15–18 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;



19–23 августа – участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), СКА (Санкт-Петербург);



14–31 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске. На сборе предусмотрен товарищеский матч с «Трактором» 30 августа.