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Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга». Клуб сыграет в двух турнирах

Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга». Клуб сыграет в двух турнирах
Хоккей / КХЛ 0

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал план предсезонной подготовки магнитогорского «Металлурга».

14–16 июля – углублённое медицинское обследование;

16 июля – 1 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;

2 августа – товарищеский матч с «Трактором» в Челябинске;

3–9 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;

10–14 августа – участие в мемориале Ромазана. Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Амур» (Хабаровск), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

14 августа – товарищеский матч с «Автомобилистом» в Магнитогорске;

15–18 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;

19–23 августа – участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), СКА (Санкт-Петербург);

14–31 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске. На сборе предусмотрен товарищеский матч с «Трактором» 30 августа.

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