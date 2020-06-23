Стал известен план предсезонной подготовки «Металлурга». Клуб сыграет в двух турнирах

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал план предсезонной подготовки магнитогорского «Металлурга».
14–16 июля – углублённое медицинское обследование;
16 июля – 1 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;
2 августа – товарищеский матч с «Трактором» в Челябинске;
3–9 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;
10–14 августа – участие в мемориале Ромазана. Соперники: «Автомобилист» (Екатеринбург), «Амур» (Хабаровск), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
14 августа – товарищеский матч с «Автомобилистом» в Магнитогорске;
15–18 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске;
19–23 августа – участие в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани. Соперники: «Ак Барс» (Казань), «Салават Юлаев» (Уфа), СКА (Санкт-Петербург);
14–31 августа – тренировочный сбор в Магнитогорске. На сборе предусмотрен товарищеский матч с «Трактором» 30 августа.
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