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В Подмосковье ограбили дом тренера «Сибири» Ореховского

В Подмосковье ограбили дом тренера «Сибири» Ореховского
Хоккей / КХЛ 0

В Подмосковье ограбили дом тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Олега Ореховского, информирует ТАСС.

«Девятнадцатого июня в коттеджном поселке Зеленый Шум Истринского района воры пробрались в дом хоккейного тренера Олега Ореховского и похитили денежные средства. Сумма ущерба устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сибири» заняла пятое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 74 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.

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