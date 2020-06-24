В Подмосковье ограбили дом тренера «Сибири» Ореховского

В Подмосковье ограбили дом тренера новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Олега Ореховского, информирует ТАСС.



«Девятнадцатого июня в коттеджном поселке Зеленый Шум Истринского района воры пробрались в дом хоккейного тренера Олега Ореховского и похитили денежные средства. Сумма ущерба устанавливается», — рассказал собеседник агентства.



В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сибири» заняла пятое место в Восточной конференции, записав на свой счёт 74 очка в 62 матчах. В первом раунде плей-офф «Сибирь» выбила екатеринбургский «Автомобилист» (4-1), после чего сезон был остановлен из-за коронавируса.