Кравчук: у семи клубов НХЛ, не попавших в плей-офф — большие проблемы. Это ловушка

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о решении возобновить сезон НХЛ.
«Сейчас много говорят о формуле плей-офф, о 24 кубковых командах. Но самые большие проблемы — у тех семи клубов, которые уже ушли на каникулы и попали в календарную ловушку. „Детройт, “Оттава», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» и ещё три команды останутся без игровой практики фактически на девять-десять месяцев. Для профессионального спортсмена такой продолжительный простой — катастрофа, по сути, выкидывается целый сезон. Да и что будет с зарплатами?
Своеобразный Кубок Надежды для клубов НХЛ? Это выход — и такие разговоры ведутся. Если же специального турнира организовать не удастся, то, может, Никите Гусеву, Никите Зайцеву и другим разрешат подписать временные контракты в КХЛ и Европе? Во всяком случае в профессиональном плане это было бы исключительно полезно", — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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