Нападающий «Коламбуса» Якоб Лилья подписал контракт с «Барысом»

«Барыс» заключил контракт с нападающим Якобом Лильей, который в нынешнем сезоне выступал за «Коламбус Блю Джекетс», сообщается в официальном «инстаграме» клуба из Нур-Султана. Соглашение с 26-летним шведом рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2021 года.

Этот сезон стал дебютным для Лильи в НХЛ. Якоб провёл 37 матчей в регулярном чемпионате за «Коламбус», набрав 5 (2+3) очков. Годом ранее Лилья стал лучшим бомбардиром шведского «Юргордена», набрав 37 (12+25) очков в 52 матчах чемпионата Швеции. В 19 встречах плей-офф отметился 8 (3+5) баллами, а его команда завоевала серебряные медали. В сезоне 2018/2019 Лилья дебютировал в сборной Швеции, проведя ряд матчей на этапах Евротура.

В середине июня «Барыс» объявил о назначении на пост главного тренера 51-летнего Юрия Михайлиса. Предыдущим главным тренером астанинцев был Андрей Скабелка.