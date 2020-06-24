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Третьяк — о возвращении легионеров: всегда готовы помочь, но пока КХЛ сама это решает

Третьяк — о возвращении легионеров: всегда готовы помочь, но пока КХЛ сама это решает
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что организация готова помочь КХЛ в возвращении легионеров в Россию.

«Мы готовы всегда помочь, но пока к нам таких вопросов не было. КХЛ сама решает этот вопрос. Если в футболе получилось, то и в хоккее надо сделать так, чтобы все хоккеисты были на месте. Надо смотреть по ситуации, расслабляться все равно нельзя, надо быть очень аккуратными», – цитирует Третьяка ТАСС.

23 июня стало известно, что Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.

КХЛ направила в Минспорт списки легионеров с просьбой помочь им вернуться в Россию
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