Третьяк — о возвращении легионеров: всегда готовы помочь, но пока КХЛ сама это решает

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что организация готова помочь КХЛ в возвращении легионеров в Россию.



«Мы готовы всегда помочь, но пока к нам таких вопросов не было. КХЛ сама решает этот вопрос. Если в футболе получилось, то и в хоккее надо сделать так, чтобы все хоккеисты были на месте. Надо смотреть по ситуации, расслабляться все равно нельзя, надо быть очень аккуратными», – цитирует Третьяка ТАСС.

23 июня стало известно, что Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.