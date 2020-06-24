Шестёркин и Бучневич начнут тренировки в Нью-Йорке, если пройдут тест на коронавирус
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» начинают возвращаться в Нью-Йорк, чтобы начать подготовку в возобновлению сезона, сообщает New York Post.
Российский голкипер Игорь Шестёркин вернулся в город из Флориды, где за последнее время резко возросло количество заражённых коронавирусом. Нападающий Павел Бучневич прилетел в Нью-Йорк из России и также готов приступить к тренировочному процессу.
Оба хоккеиста будут допущены до занятий в случае отрицательного теста на коронавирус. Голкипер Александр Георгиев и нападающий Каапо Какко прибудут в Нью-Йорк из Финляндии в ближайшее время.
Ранее НХЛ разрешила командам проводить групповые тренировки с увеличенным числом участников. Открытие тренировочных лагерей запланировано на 10 июля.
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