Шестёркин и Бучневич начнут тренировки в Нью-Йорке, если пройдут тест на коронавирус

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» начинают возвращаться в Нью-Йорк, чтобы начать подготовку в возобновлению сезона, сообщает New York Post.

Российский голкипер Игорь Шестёркин вернулся в город из Флориды, где за последнее время резко возросло количество заражённых коронавирусом. Нападающий Павел Бучневич прилетел в Нью-Йорк из России и также готов приступить к тренировочному процессу.

Оба хоккеиста будут допущены до занятий в случае отрицательного теста на коронавирус. Голкипер Александр Георгиев и нападающий Каапо Какко прибудут в Нью-Йорк из Финляндии в ближайшее время.

Ранее НХЛ разрешила командам проводить групповые тренировки с увеличенным числом участников. Открытие тренировочных лагерей запланировано на 10 июля.