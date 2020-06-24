Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шестёркин и Бучневич начнут тренировки в Нью-Йорке, если пройдут тест на коронавирус

Шестёркин и Бучневич начнут тренировки в Нью-Йорке, если пройдут тест на коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» начинают возвращаться в Нью-Йорк, чтобы начать подготовку в возобновлению сезона, сообщает New York Post.

Российский голкипер Игорь Шестёркин вернулся в город из Флориды, где за последнее время резко возросло количество заражённых коронавирусом. Нападающий Павел Бучневич прилетел в Нью-Йорк из России и также готов приступить к тренировочному процессу.

Оба хоккеиста будут допущены до занятий в случае отрицательного теста на коронавирус. Голкипер Александр Георгиев и нападающий Каапо Какко прибудут в Нью-Йорк из Финляндии в ближайшее время.

Ранее НХЛ разрешила командам проводить групповые тренировки с увеличенным числом участников. Открытие тренировочных лагерей запланировано на 10 июля.

Президент «Рейнджерс»: если Кравцов не повзрослел, придётся развивать его по-другому
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020