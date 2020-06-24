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Опубликован план предсезонной подготовки «Нефтехимика». Команда сыграет в двух турнирах

Опубликован план предсезонной подготовки «Нефтехимика». Команда сыграет в двух турнирах
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки нижнекамского клуба.

Хоккеисты выйдут из отпуска 14 июля. На 31 июля и 1 августа у команды запланированы контрольные матчи с «Ак Барсом». 7 августа нижнекамцы сыграют с «Нефтяником».

С 10 по 14 августа «Нефтехимик» примет участие в предсезонном турнире в Уфе «Кубок Республики Башкортостан». 20 августа клуб сыграет в контрольном матче с «ЦСК ВВС». С 23 по 26 августа «волки» будут выступать на турнире «Кубок губернатора Челябинской области».

Напомним, что старт нового сезона КХЛ в настоящий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

«Трактор» выйдет из отпуска 14 июля. Команда примет участие в двух предсезонных турнирах
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