Опубликован план предсезонной подготовки «Нефтехимика». Команда сыграет в двух турнирах
«Нефтехимик» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки нижнекамского клуба.
Хоккеисты выйдут из отпуска 14 июля. На 31 июля и 1 августа у команды запланированы контрольные матчи с «Ак Барсом». 7 августа нижнекамцы сыграют с «Нефтяником».
С 10 по 14 августа «Нефтехимик» примет участие в предсезонном турнире в Уфе «Кубок Республики Башкортостан». 20 августа клуб сыграет в контрольном матче с «ЦСК ВВС». С 23 по 26 августа «волки» будут выступать на турнире «Кубок губернатора Челябинской области».
Напомним, что старт нового сезона КХЛ в настоящий момент запланирован на 2 сентября. При этом дата начала нового сезона может измениться в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
«Трактор» выйдет из отпуска 14 июля. Команда примет участие в двух предсезонных турнирах
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