Мухамадуллин: Семёнову не могу сказать «привет». Выходим в паре, но он мне в отцы годится
18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал, каково ему играть в паре с 39-летним Алексеем Семёновым.
«Есть такой момент, Алексею Семёнову я не могу сказать «привет» из-за разницы в 21 год. В одной паре выходим, но он мне в отцы годится, а я ему в сыновья. Проявляю к этому человеку большое уважение, так как он мне очень помог в плане психологии и тренировочного процесса. Очень ему благодарен, надеюсь, с ним подпишут контракт. С ним очень приятно находиться, он много подсказывает и делится опытом.
Из-за воспитания и уважения я не могу сказать: «Привет». Могу сказать только: «Пойдём туда-то». Приветствовать его: «Здорово» — уже тяжелее», — приводит слова Мухамадуллина «Горобзор».
Рейтинг драфта-2020 от эксперта TSN: Аскаров — 7-й, Амиров — 19-й, Мухамадуллин – 28-й
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