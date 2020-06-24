Мухамадуллин: Семёнову не могу сказать «привет». Выходим в паре, но он мне в отцы годится

18-летний защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин рассказал, каково ему играть в паре с 39-летним Алексеем Семёновым.

«Есть такой момент, Алексею Семёнову я не могу сказать «привет» из-за разницы в 21 год. В одной паре выходим, но он мне в отцы годится, а я ему в сыновья. Проявляю к этому человеку большое уважение, так как он мне очень помог в плане психологии и тренировочного процесса. Очень ему благодарен, надеюсь, с ним подпишут контракт. С ним очень приятно находиться, он много подсказывает и делится опытом.

Из-за воспитания и уважения я не могу сказать: «Привет». Могу сказать только: «Пойдём туда-то». Приветствовать его: «Здорово» — уже тяжелее», — приводит слова Мухамадуллина «Горобзор».