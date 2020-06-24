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Оскар Линдблом — о борьбе с раком: осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден

Оскар Линдблом — о борьбе с раком: осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом, которому в середине декабря диагностировали саркому Юинга (злокачественное образование в костной ткани), рассказал о своём состоянии. 23 июня 23-летний швед провёл тренировку вместе с командой.

«Здорово находиться тут. Хотя всё ещё непросто играть так же хорошо, как в нормальной ситуации. Но всё равно классно снова покататься с ребятами и вновь немного почувствовать под собой лёд.

Химиотерапия проходит замечательно. У меня осталось немного процедур. Осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден», — приводит слова Линдблома пресс-служба НХЛ.

Саркома Юинга — это злокачественная опухоль, которой могут заболеть дети и подростки от 10 до 25 лет. Как правило, она вырастает в костях, реже — в мягких тканях. Чаще всего саркомы Юинга растут и дают метастазы настолько быстро, что без эффективного лечения эта болезнь смертельна.

Линдблом тренируется с «Филадельфией». В декабре у него обнаружили рак
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