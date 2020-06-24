Оскар Линдблом — о борьбе с раком: осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом, которому в середине декабря диагностировали саркому Юинга (злокачественное образование в костной ткани), рассказал о своём состоянии. 23 июня 23-летний швед провёл тренировку вместе с командой.
«Здорово находиться тут. Хотя всё ещё непросто играть так же хорошо, как в нормальной ситуации. Но всё равно классно снова покататься с ребятами и вновь немного почувствовать под собой лёд.
Химиотерапия проходит замечательно. У меня осталось немного процедур. Осталось совсем чуть-чуть. Свет в конце тоннеля виден», — приводит слова Линдблома пресс-служба НХЛ.
Саркома Юинга — это злокачественная опухоль, которой могут заболеть дети и подростки от 10 до 25 лет. Как правило, она вырастает в костях, реже — в мягких тканях. Чаще всего саркомы Юинга растут и дают метастазы настолько быстро, что без эффективного лечения эта болезнь смертельна.
- 24 июня 2020
-
13:34
-
13:20
-
12:55
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:10
-
08:58
-
00:38
-
00:20
- 23 июня 2020
-
23:29
-
23:04
-
22:38
-
22:21
-
21:59
-
21:25
-
20:59
-
20:21
-
20:00
-
19:42
-
19:35
-
19:02
-
18:49
-
18:44
-
18:11
-
17:37
-
17:19
-
17:15
-
16:40