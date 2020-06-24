Гендиректор «Салавата»: думаю, что с 1 июля легионеры станут приезжать в Россию

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказался относительно возвращения легионеров в Россию.



«Мы в плотном контакте с КХЛ. Думаю, что какой-то механизм возвращения легионеров будет проработан и с 1 июля они станут приезжать в Россию, чтобы после 14 дней самоизоляции приступить к тренировкам.



Есть распоряжение правительства РФ, что иностранные спортсмены смогут заехать на территорию России. Думаю, что КХЛ совместно с Минспортом, с которым мы тоже на связи, разработает план, как спортсмены могут вернуться в клубы», — цитирует Курносова ТАСС.

23 июня стало известно, что Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.