Гендиректор «Салавата»: думаю, что с 1 июля легионеры станут приезжать в Россию

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказался относительно возвращения легионеров в Россию.
«Мы в плотном контакте с КХЛ. Думаю, что какой-то механизм возвращения легионеров будет проработан и с 1 июля они станут приезжать в Россию, чтобы после 14 дней самоизоляции приступить к тренировкам.
Есть распоряжение правительства РФ, что иностранные спортсмены смогут заехать на территорию России. Думаю, что КХЛ совместно с Минспортом, с которым мы тоже на связи, разработает план, как спортсмены могут вернуться в клубы», — цитирует Курносова ТАСС.
23 июня стало известно, что Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.
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