Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гендиректор «Салавата»: думаю, что с 1 июля легионеры станут приезжать в Россию

Гендиректор «Салавата»: думаю, что с 1 июля легионеры станут приезжать в Россию
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов высказался относительно возвращения легионеров в Россию.

«Мы в плотном контакте с КХЛ. Думаю, что какой-то механизм возвращения легионеров будет проработан и с 1 июля они станут приезжать в Россию, чтобы после 14 дней самоизоляции приступить к тренировкам.

Есть распоряжение правительства РФ, что иностранные спортсмены смогут заехать на территорию России. Думаю, что КХЛ совместно с Минспортом, с которым мы тоже на связи, разработает план, как спортсмены могут вернуться в клубы», — цитирует Курносова ТАСС.

23 июня стало известно, что Континентальная хоккейная лига отправила списки иностранных игроков и тренеров клубов, которые в настоящий момент находятся за границей, в Министерство спорта России с просьбой помочь им вернуться на территорию России для подготовки к новому сезону.

Третьяк — о возвращении легионеров: всегда готовы помочь, но пока КХЛ сама это решает
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020