Главный тренер сборной Беларуси: Тейлор нужен нашей стране. И Паре и Принс

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров в эфире программы «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» рассказал, что рассчитывает на голкипера Дэнни Тейлора и других натурализованных игроков, в том числе форвардов Шейна Принса и Франсиса Паре.

«Тейлор нужен нашей стране. У нас нет вратарей, это проблема. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего вратаря. Тем более у Тэйлора были хорошие показатели. Когда-то он умудрился отстоять за минское «Динамо» 12 побед подряд. Поэтому где-то он поможет, это однозначно. И он нам нужен, и Паре и Принс.

Такие хоккеисты, как Плэтт, нам нужны. Я с ним общаюсь, у него такое отношение отличное и к сборной, и к молодым ребятам. Хороший парень», — цитирует Захарова «Прессбол».