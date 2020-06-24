Защитник Эберт, которым интересовалось «Торпедо», заключил контракт с «Эребру»

Американский защитник Ник Эберт продолжит карьеру в «Эребру», сообщается на официальном сайте шведского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на два сезона.

Американец в сезоне-2017/2018 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в «Словане». В 44 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «+1», после чего продолжил карьеру в шведском «Эребру».



Минувший сезон Ник провёл в АХЛ, где в 47 матчах за «Хартфорд Вулф Пэк» и «Бельвиль Сенаторз» забросил пять шайб и сделал 11 результативных передач. Последним клубом в карьере игрока был «Хартфорд».



Ранее сообщалось, что клубом КХЛ, который претендовал на американского защитника, являлось нижегородское «Торпедо».