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Семенеко — о московском «Динамо»: моя цель — провести следующий сезон в главной команде

Семенеко — о московском «Динамо»: моя цель — провести следующий сезон в главной команде
Хоккей / КХЛ 0

Защитник системы московского «Динамо» Михаил Семенеко, выступавший в минувшем сезоне в ВХЛ за тверское «Динамо», поделился ожиданиями от следующего сезона.

«В целом получился неплохой сезон. Получил огромный опыт, в некоторых компонентах игры прибавил. В ВХЛ я сыграл 50 матчей на взрослом уровне. Спасибо большое тренерам за то, что доверяли мне. Этим летом поеду на сборы с главной командой. Моя цель — провести следующий сезон в главной команде, сыграть как можно больше матчей в КХЛ. Буду стараться, выкладываться на максимум.

Мой отец не пропустил ни одной моей игры. Я после каждого матча с ним созваниваюсь — вместе разбираем каждый эпизод. Если, к примеру, я сыграл плохо в матче, то делаю работу над ошибками. Я стараюсь не заострять внимания на одной ошибке, потому что если так делать, то можно проиграть целый матч. Проанализировал — сделал выводы — пошёл дальше работать над собой. Нужно извлекать опыт из ошибок, а не зацикливаться на них», — цитирует Семенеко пресс-служба ВХЛ.

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