Орлович-Грудков: в паспортном столе написали «Гудков», приходилось паспорт менять

Нападающий «Торпедо» Денис Орлович-Грудков рассказал о казусах, которые случались с написанием его фамилии.
«Прямо вот необычных казусов я не припомню, но то, что путали буквы, — это да. Это случалось даже в паспортном столе, писали не «Грудков», а «Гудков», приходилось паспорт менять. Швеца-Рогового знаю лично, отличный парень, у которого тоже необычная фамилия.
Была забавная ситуация по поводу нанесения фамилии на спину: я полетел на выезд с командой, и осуществлять этот процесс пришлось в «полевых» условиях. А шрифт был огромный, и надпись съехала аж на плечи. А вообще, если заранее майку шьют, то проблем нет», — цитирует Орловича-Грудкова пресс-служба нижегородского клуба.
Российский форвард пополнил состав «Торпедо» 15 июня в результате обмена с подольским «Витязем».
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