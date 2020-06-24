Орлович-Грудков: в паспортном столе написали «Гудков», приходилось паспорт менять

Нападающий «Торпедо» Денис Орлович-Грудков рассказал о казусах, которые случались с написанием его фамилии.

«Прямо вот необычных казусов я не припомню, но то, что путали буквы, — это да. Это случалось даже в паспортном столе, писали не «Грудков», а «Гудков», приходилось паспорт менять. Швеца-Рогового знаю лично, отличный парень, у которого тоже необычная фамилия.

Была забавная ситуация по поводу нанесения фамилии на спину: я полетел на выезд с командой, и осуществлять этот процесс пришлось в «полевых» условиях. А шрифт был огромный, и надпись съехала аж на плечи. А вообще, если заранее майку шьют, то проблем нет», — цитирует Орловича-Грудкова пресс-служба нижегородского клуба.

Российский форвард пополнил состав «Торпедо» 15 июня в результате обмена с подольским «Витязем».