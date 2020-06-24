«Барыс» ждёт ответа от Дастина Бойда и в скором времени официально объявит тренерский штаб

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис оценил работу клуба на трансферном рынке и рассказал, что тренерский штаб в настоящий момент ещё не сформирован.

«На данный момент мы ещё не сформировали весь штаб. В скором времени эта работа будет завершена и клуб официально объявит тренерский штаб на следующий сезон.

Надо сказать спасибо руководству «Барыса» и нашему генеральному партнёру, ведь команду практически полностью сохранили. Ушли четыре человека: Эдди Паскуале, Атте Охтамаа, Корбан Найт и Ииро Пакаринен. Йони Ортио пришёл вместо Эдди Паскуале, Мэттью Фрэттин вернулся, подписали шведа Якоба Лилью, который в этом году играл в НХЛ. Также клуб ждёт ответа от Дастина Бойда», — цитирует Михайлиса пресс-служба клуба из Нур-Султана.