Перескоков: в Швейцарии люди думают, что у нас медведи дорогу на светофоре переходят

Воспитанник ЦСКА Вадим Перескоков рассказал, как в Швейцарии относятся к России. Последние два сезона россиянин провёл в финском «Юкурите» и швейцарской «Лозанне».
«Зависит от того, какой ты человек. Смотрят, как ты себя ведёшь в раздевалке, в быту. Но если ты нормально себя ведёшь наравне со всеми, не надеваешь корону, то всё нормально. В Финляндии меня называли по кличке Пере, а в Швейцарии дали кличку Русский. Даже тренер говорил во время игр: «Russian, сейчас ты выходишь». Просто прикалывались так.
Даже в «Лозанне» надо мной разок подшутили, в составе на игру написали меня как «Путин». Тренер решил так пошутить просто. На самом деле все о России хорошо отзываются. Я по крайней мере не сталкивался с агрессией. В коллективе никаких косых взглядов нет, будь ты русский, немец или ещё кто-нибудь. Но у людей всё же есть предубеждения о России. Они действительно думают, что мы в России чуть ли не под пистолетами ходим, а медведи у нас дорогу на светофоре переходят. Шутки шутками, а в голове у них есть некоторые стереотипы», — цитирует Перескокова Sport24.
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