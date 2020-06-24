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Мюррей — о статусе основного вратаря: я не могу это контролировать. Нужно усердно работать

Мюррей — о статусе основного вратаря: я не могу это контролировать. Нужно усердно работать
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей рассказал, что не волнуется по поводу возможной утери статуса основного вратаря клуба.

«Я могу контролировать только то, что могу контролировать. А это значит, что я должен играть на максимуме каждый раз, когда выхожу на лёд. Все остальное приложится. Я знаю, что если буду бороться и очень усердно трудиться, со всем остальным проблем не будет. Все мои мысли сейчас об этом.

Лично я могу лишь фокусироваться на том, что находится в пределах моего контроля и стараться на максимуме на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы быть готовым. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Просто стараюсь извлекать максимум из ситуации и максимально хорошо подготовиться к моменту, когда шайба вновь будет вброшена. Каждый человек на льду будет пытаться помогать команде добиваться успеха. В том числе и я. Я сделаю всё, чтобы быть в форме и помочь своей команде завоевать ещё один Кубок Стэнли», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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