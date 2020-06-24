Мюррей — о статусе основного вратаря: я не могу это контролировать. Нужно усердно работать

Голкипер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей рассказал, что не волнуется по поводу возможной утери статуса основного вратаря клуба.



«Я могу контролировать только то, что могу контролировать. А это значит, что я должен играть на максимуме каждый раз, когда выхожу на лёд. Все остальное приложится. Я знаю, что если буду бороться и очень усердно трудиться, со всем остальным проблем не будет. Все мои мысли сейчас об этом.



Лично я могу лишь фокусироваться на том, что находится в пределах моего контроля и стараться на максимуме на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы быть готовым. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Просто стараюсь извлекать максимум из ситуации и максимально хорошо подготовиться к моменту, когда шайба вновь будет вброшена. Каждый человек на льду будет пытаться помогать команде добиваться успеха. В том числе и я. Я сделаю всё, чтобы быть в форме и помочь своей команде завоевать ещё один Кубок Стэнли», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.