ХК «Сочи» подписал контракты с Игорем Руденковым и ещё тремя хоккеистами

Хоккейный клуб «Сочи» подписал соглашения сроком на два сезона с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым, спортивные права на которых получил в результате недавнего обмена с петербургским СКА.



Напомним, в результате обмена в «Сочи» также перешли Даниил Мироманов и Даниил Огирчук, они уже подписали соглашения с «леопардами» сроком на один сезон.



На протяжении четырёх последних сезонов Руденков выступал за «Амур», набрав 59 очков в 156 матчах. Всего в КХЛ форвард сыграл в 191 матче, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи. Провёл несколько матчей за олимпийскую сборную России.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сочи» обменял в СКА права на Алтыбармакяна, взамен получив шесть хоккеистов