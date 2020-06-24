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ХК «Сочи» подписал контракты с Игорем Руденковым и ещё тремя хоккеистами

ХК «Сочи» подписал контракты с Игорем Руденковым и ещё тремя хоккеистами
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сочи» подписал соглашения сроком на два сезона с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым, спортивные права на которых получил в результате недавнего обмена с петербургским СКА.

Напомним, в результате обмена в «Сочи» также перешли Даниил Мироманов и Даниил Огирчук, они уже подписали соглашения с «леопардами» сроком на один сезон.

На протяжении четырёх последних сезонов Руденков выступал за «Амур», набрав 59 очков в 156 матчах. Всего в КХЛ форвард сыграл в 191 матче, забросил 31 шайбу и отдал 32 результативные передачи. Провёл несколько матчей за олимпийскую сборную России.

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