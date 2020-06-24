Юрий Михайлис — о своём сыне: Никита умеет забивать, это знают болельщики и специалисты

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился мнением о нескольких игроках клуба из Нур-Султана.



«Каких принципов буду придерживаться при работе со своим сыном Никитой? Требования ко всем одинаковые. Самое главное, чтобы игрок приносил пользу команде. Наша задача — направить всех в нужное русло и использовать лучшие качества ребят. Конечно, я знаю, что Никита умеет забивать и играть на команду. Это знают и болельщики, и специалисты. Постараемся использовать это.



Кого вижу центром первого звена? На эту роль претендует много игроков. Если взять концовку прошлого чемпионата, то здорово сыграл Антон Сагадеев. Ярко проявили себя Аркадий Шестаков, Кёртис Валк и Линус Виделль. Будем смотреть физическое состояние, кто с каким партнёрами лучше сыграет. К началу сборов в Мичурино уже можно будет говорить точнее. Конечно, будем пробовать разные сочетания», — цитирует Михайлиса Sports.kz.