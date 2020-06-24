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«Запрос действительно был». Тренер «Лулео» Берглунд рассказал об интересе из КХЛ

«Запрос действительно был». Тренер «Лулео» Берглунд рассказал об интересе из КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Лулео» Томас Берглунд рассказал об интересе со стороны клуба Континентальной хоккейной лиги.

«Трёхлетний контракт с „Лулео“ в самом разгаре, и я сосредоточен именно на нём. Я действительно получил запрос из клуба КХЛ. Вернее, там интересовались, хочу ли поработать в другой лиге. Но я не заинтересован, у меня есть действующий контракт», — приводит слова Берглунда Hockey Sverige.

Напомним, минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге был завершён досрочно после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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