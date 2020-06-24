Таварес — о тренировках: нам многое нельзя, но всё равно здорово выходить на лёд

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал возобновление тренировок.
«Думаю, это замечательно, даже принимая во внимание все ограничения и указания, что в раздевалке нельзя делать многое из того, к чему хоккеисты привыкли в обычных условиях. Несмотря на то что на стадионе нам приходится постоянно носить маску, часто обрабатывать руки, а наше пребывание на арене ограничено по времени. Все равно замечательно, что мы здесь. Можно снова приходить сюда, выходить на лёд с ребятами, ходить с ними в тренажерный зал, общаться, видеть друзей. Это же здорово! Все ребята говорят, что им это очень нравится. Им не мешают ограничения и что всё это сильно отличается от обычных условий. Испытываешь удивительные чувства, когда снова появляется шанс ощутить то, к чему привык, что полюбил с детства, что у тебя отобрали, что играло очень важную роль в жизни. И не потому, что это твоя карьера. Просто ты это любишь. Ощущаешь эмоциональный подъем, радость, надеешься, что скоро с партнёрами сможешь снова заняться любимым делом. Феноменальное чувство», — цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ.
- 24 июня 2020
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