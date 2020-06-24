Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Доминик Фурх близок к переходу в минское «Динамо»

Доминик Фурх близок к переходу в минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» достигло договорённости о переходе известного голкипера Доминика Фурха.

30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота.

Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая за матч 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020