Доминик Фурх близок к переходу в минское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» достигло договорённости о переходе известного голкипера Доминика Фурха.
30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота.
Последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В минувшем регулярном сезоне КХЛ Доминик одержал 18 побед в 55 матчах, отражая за матч 91,3% бросков и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон для Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/2018 Фурх принял участие в 47 встречах, одержав 20 побед при коэффициенте надёжности 1,99 и 92,6% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Гагарина голкипер отыграл семь матчей, отразив 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,00.
- 24 июня 2020
-
22:34
-
21:50
-
21:47
-
20:53
-
20:37
-
20:24
-
19:59
-
19:04
-
18:41
-
18:14
-
17:48
-
17:22
-
16:45
-
16:20
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:20
-
15:01
-
14:41
-
14:15
-
13:59
-
13:34
-
13:20
-
12:55
-
12:32
-
12:15
-
11:53
-
11:25
-
11:00
-
10:36
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:10