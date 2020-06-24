Лайне: ничего не слышал о точной дате возобновления сезона. Жду конкретики

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне сообщил, что пока он не получил точной даты возобновления тренировок. Ранее появилась информация, что официально полноценные сборы начнутся 10 июля.



«Я пока ничего не слышал о точной дате возобновления сезона. Жду конкретики. Про 10 июля тоже ничего не знаю. Если НХЛ решила возобновить сезон, значит так такому и быть. Уверен, что лига сделает всё, чтобы никто не заболел. Это самое главное», — приводит слова Лайне Ilta-Sanomat.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Лайне: после перерыва моя игра будет выглядеть ужасно, я не катался два месяца