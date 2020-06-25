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Дамба — о расизме: наши братья и сёстры порой живут в неподобающих условиях

Дамба — о расизме: наши братья и сёстры порой живут в неподобающих условиях
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба рассказал о целях создания Альянса хоккейного разнообразия, в котором он принял участие. Помимо Дамбы в нём работают ещё шесть действующих и бывших игроков НХЛ.

«Наши братья и сёстры сейчас живут порой в неподобающих условиях. Система устроена так, что для некоторых жизнь становится очень тяжёлой, они попадают в своего рода ловушку, из которой сложно выбраться. Поэтому я хочу протянуть руку помощи, чтобы все смогли услышать голоса тех, на кого в других случаях не обратили бы внимания. Для этого мы запустили этот проект», — приводит слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ранее Дамба запустил кампанию по сбору средств на восстановление улицы Лейк-Стрит в Миннеаполисе, сильно пострадавшей от протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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