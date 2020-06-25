Игинла — о включении в Зал славы НХЛ: всё ещё пытаюсь осознать произошедшее

Известный канадский нападающий Джером Игинла поделился мнением о своём включении в Зал славы НХЛ. Официальная церемония пройдёт 16 ноября в Торонто.

«Это невероятно особенный момент. В последние пару ночей я плохо спал. В начале карьеры я и не мечтал о введении в Зал славы. Это настоящая честь, я очень счастлив. Я всё ещё пытаюсь осознать произошедшее», – цитирует Игинлу пресс-служба НХЛ.

24 июня стало известно, что новыми членами Зала славы станут Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Даг Уилсон, Ким Сент-Пьер и Кен Холланд. Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар, находившиеся в числе кандидатов, не были выбраны комитетом.



Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного человека в каждой категории за год. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75% голосов участвующих в голосовании членов комитета, но не менее десяти голосов. Ежегодно в Зал славы могут быть введены не более четырёх хоккеистов, двух хоккеисток и двух судей или функционеров.