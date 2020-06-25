Даг Уилсон — о церемонии: я даже не являюсь членом Зала славы в своём доме

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон поделился мнением о своём включении в Зал славы НХЛ. Официальная церемония пройдёт 16 ноября в Торонто.

«Я даже не являюсь членом Зала славы в своем доме, так что стать членом этого клуба значит для меня очень многое. Я хочу поблагодарить всех людей, которые были ко мне так добры», – цитирует Уилсона пресс-служба НХЛ.

24 июня стало известно, что новыми членами Зала славы станут Джером Игинла, Мариан Госса, Кевин Лоу, Уилсон, Ким Сент-Пьер и Кен Холланд. Россияне Александр Могильный и Сергей Гончар, находившиеся в числе кандидатов, не были выбраны комитетом.



Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член жюри имеет право выдвинуть одного человека в каждой категории за год. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75% голосов участвующих в голосовании членов комитета, но не менее десяти голосов. Ежегодно в Зал славы могут быть введены не более четырёх хоккеистов, двух хоккеисток и двух судей или функционеров.