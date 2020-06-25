Пашнин: по трансферам видно, что в «Магнитке» подбирается хорошая сбалансированная команда

Защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин объяснил, почему принял решение заключить контракт с уральским клубом.
«Во-первых, «Металлург» – команда с большими традициями, которая всегда ставит максимальные задачи, такие как борьба за Кубок Гагарина. Во-вторых, я знал, что в это межсезонье в Магнитогорске руководство будет собирать хорошую команду. По всем трансферам видно, что в «Металлург» пришло много хороших игроков, и я рад, что буду играть в такой команде. Три года назад поступало предложение от «Металлурга», но тогда я его не принял.
Меня радует, что контракты с «Металлургом» подписали Плотников, Карпов, Бек. Они очень сильные нападающие, обязательно помогут «Металлургу». С такими нападающими шансы на победу сразу увеличиваются. Поэтому я рад. Тем более двоих я знаю – друзья мои, и очень рад этому вдвойне. Егора Мартынова тоже знаю, челябинский парень. Знаком с ним давно. По именам подбирается хорошая сбалансированная команда. Думаю, у нас должно всё получиться», — цитирует Пашнина пресс-служба «Магнитки».
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