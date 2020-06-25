«Витязь» опубликовал план предсезонной подготовки. Команда проведёт сборы в России

«Витязь» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки подольского клуба. Тренерским штабом во главе с Михаилом Кравецом запланированы пять тренировочных сборов, причём все сборы пройдут в России.

11 и 12 июля — медицинское обследование.

С 13 по 19 июля – сборы в Подольске.

20 – 31 июля – сборы на базе «Игора», Ленинградская область, Приозерский район.

30 июля. «Игора». 17:00. Матч «Витязь» – «Динамо» СПб

31 июля. «Игора». 13:00. Матч «Витязь» – «СКА-Нева» СПб

С 3 по 10 августа – сборы в Подольске.

5 августа, среда. 13:00. Новогорск. Матч «Динамо» Москва – «Витязь»

7 августа, пятница. 13:00. Матч «Витязь» – «Северсталь»

9 августа, пятница. 13:00. Матч «Витязь» – «Амур»

11 – 20 августа – сборы в Сочи.

18 августа, вторник. Матч ХК «Сочи» – «Витязь».

20 августа, четверг. Матч ХК «Сочи» – «Витязь».

С 24 по 31 августа – сборы в Подольске.

27 – 29 августа — Кубок мэра Москвы.