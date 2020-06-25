«Витязь» опубликовал план предсезонной подготовки. Команда проведёт сборы в России

«Витязь» на официальном сайте опубликовал информацию о плане предсезонной подготовки подольского клуба. Тренерским штабом во главе с Михаилом Кравецом запланированы пять тренировочных сборов, причём все сборы пройдут в России.
11 и 12 июля — медицинское обследование.
С 13 по 19 июля – сборы в Подольске.
20 – 31 июля – сборы на базе «Игора», Ленинградская область, Приозерский район.
30 июля. «Игора». 17:00. Матч «Витязь» – «Динамо» СПб
31 июля. «Игора». 13:00. Матч «Витязь» – «СКА-Нева» СПб
С 3 по 10 августа – сборы в Подольске.
5 августа, среда. 13:00. Новогорск. Матч «Динамо» Москва – «Витязь»
7 августа, пятница. 13:00. Матч «Витязь» – «Северсталь»
9 августа, пятница. 13:00. Матч «Витязь» – «Амур»
11 – 20 августа – сборы в Сочи.
18 августа, вторник. Матч ХК «Сочи» – «Витязь».
20 августа, четверг. Матч ХК «Сочи» – «Витязь».
С 24 по 31 августа – сборы в Подольске.
27 – 29 августа — Кубок мэра Москвы.
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