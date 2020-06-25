Замула: до сих пор не верю в коронавирус. Бабушку и дедушку заставлял ходить в маске

Защитник системы «Филадельфии Флайерз» Егор Замула поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Честно говоря, до сих пор в него не верю. У меня есть два знакомых, которые заболели. Один парень из Минска, чувствует себя нормально, лежит, отдыхает. Говорит, что состояние нормальное, просто нос заложен.
Бабушку и дедушку заставлял ходить в маске и перчатках. Родители не паниковали. В Питере вместе гуляли по городу, потому что жара стояла, в квартире тяжело сидеть всё время. Но на меры предосторожности мы не наплевали, всё равно остерегались вируса.
Как долетел в Филадельфию? В самолёте каждые три-четыре часа меняли маски, давали новые перчатки, все меры предосторожности старались соблюдать. Весь самолет был забит, но на моём борту ни одного заражённого не обнаружили», — цитирует Замулу Sport24.
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