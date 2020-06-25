Лилья: КХЛ является очень сильной лигой, а про «Барыс» слышал только хорошие вещи

Нападающий «Барыса» Якоб Лилья прокомментировал переход в клуб из Нур-Султана. В минувшем сезоне шведский форвард играл за «Коламбус Блю Джекетс».

«Я очень рад тому, что буду защищать цвета „Барыса“, в большом ожидании старта сезона. КХЛ является очень сильной лигой с большим количеством хороших и мастеровитых игроков. Про „Барыс“ как организацию я слышал только хорошие вещи. Кроме того слышал, что столица Казахстана – это прекрасный город.

Шведы в «Барысе»? Я знаю этих ребят, даже играл против Виктора Сведберга. Но лично мы не знакомы. Я в ожидании знакомства с моей новой командой. Знаю, что у «Барыса» отличные болельщики, которые создают прекрасную атмосферу на классной большой арене. Не терпится сыграть перед ними», — цитирует Лилью пресс-служба клуба.