Лилья: КХЛ является очень сильной лигой, а про «Барыс» слышал только хорошие вещи

Нападающий «Барыса» Якоб Лилья прокомментировал переход в клуб из Нур-Султана. В минувшем сезоне шведский форвард играл за «Коламбус Блю Джекетс».
«Я очень рад тому, что буду защищать цвета „Барыса“, в большом ожидании старта сезона. КХЛ является очень сильной лигой с большим количеством хороших и мастеровитых игроков. Про „Барыс“ как организацию я слышал только хорошие вещи. Кроме того слышал, что столица Казахстана – это прекрасный город.
Шведы в «Барысе»? Я знаю этих ребят, даже играл против Виктора Сведберга. Но лично мы не знакомы. Я в ожидании знакомства с моей новой командой. Знаю, что у «Барыса» отличные болельщики, которые создают прекрасную атмосферу на классной большой арене. Не терпится сыграть перед ними», — цитирует Лилью пресс-служба клуба.
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