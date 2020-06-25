ЦСКА продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым на три года

Нападающий Павел Карнаухов продлил контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба. Срок нового соглашения рассчитан на три года.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 23-летний Карнаухов набрал 9 (4+5) очков в 53 матчах. В плей-офф он отметился одной шайбой в четырёх матчах. В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть больше 13,5 минут игрового времени. Общий показатель полезности составил "+9". Следующий сезон станет для Павла пятым на уровне Континентальной хоккейной лиги.

Ранее появилась информация, что ЦСКА заключит новый однолетний контракт с 39-летним Александром Поповым. Оба хоккеиста в 2019 году стали обладателями Кубка Гагарина в составе «армейского» клуба.