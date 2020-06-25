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Опубликован предсезонный план «Авангарда». Команда сыграет в двух турнирах

Опубликован предсезонный план «Авангарда». Команда сыграет в двух турнирах
Хоккей / КХЛ 0

Определён предварительный план подготовки «Авангарда» к сезону КХЛ-2020/2021, сообщается на официальном сайте омского клуба…

13-14 июля, Москва — углублённый медицинский осмотр

15 июля – 2 августа, «Арена Балашиха» — тренировочный сбор

4-9 августа, Сочи — предсезонный турнир «Sochi Hockey Open»
Участники: ХК «Сочи», «Авангард», СКА, «Локомотив», молодёжная сборная России

10-22 августа, «Арена Балашиха» — тренировочный сбор

15 августа, контрольный матч с московским «Динамо» (место проведения игры определится позднее)

19 августа, «Арена Балашиха» — контрольный матч с «Амуром»

24-28 августа, Санкт-Петербург — предсезонный Турнир имени Н.Г. Пучкова
Участники: СКА, «Авангард», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Торпедо»

29 августа – 1 сентября, «Арена Балашиха» — тренировки перед стартом регулярного чемпионата

При этом отмечается, что план подготовки может быть скорректирован с учётом эпидемиологической ситуации.

«Авангард» сообщил об изменениях в менеджменте команды
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