Опубликован предсезонный план «Авангарда». Команда сыграет в двух турнирах

Определён предварительный план подготовки «Авангарда» к сезону КХЛ-2020/2021, сообщается на официальном сайте омского клуба…



13-14 июля, Москва — углублённый медицинский осмотр



15 июля – 2 августа, «Арена Балашиха» — тренировочный сбор



4-9 августа, Сочи — предсезонный турнир «Sochi Hockey Open»

Участники: ХК «Сочи», «Авангард», СКА, «Локомотив», молодёжная сборная России



10-22 августа, «Арена Балашиха» — тренировочный сбор



15 августа, контрольный матч с московским «Динамо» (место проведения игры определится позднее)



19 августа, «Арена Балашиха» — контрольный матч с «Амуром»



24-28 августа, Санкт-Петербург — предсезонный Турнир имени Н.Г. Пучкова

Участники: СКА, «Авангард», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Торпедо»



29 августа – 1 сентября, «Арена Балашиха» — тренировки перед стартом регулярного чемпионата



При этом отмечается, что план подготовки может быть скорректирован с учётом эпидемиологической ситуации.

«Авангард» сообщил об изменениях в менеджменте команды